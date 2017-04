Serfaus investiert Millionen in U-Bahn

Neben Wien gibt es in Österreich nur noch in Serfaus (Bezirk Landeck) eine U-Bahn. Anfang dieser Woche erfolgte der Baustart für die Renovierung der 32 Jahre alten Dorfbahn. Die Baukosten liegen bei geschätzten 23,5 Millionen Euro.

Bis in die 1970er Jahre war die Dorfstraße in Serfaus die einzige Zufahrtsstraße zum Skigebiet, dann wurde sie für den Individualverkehr gesperrt. Die Skifahrer wurden ab dann mit Bussen zu den Liftanlagen gebracht, doch den weiteren Anstieg an Gästen konnten auch die Skibusse nicht mehr bewältigen. Daher wurde 1985 die Dorfbahn Serfaus eröffnet, eine unterirdische Luftkissenschwebebahn mit Seilantrieb.

Dorfbahn Serfaus 1985 wurde in Serfaus die unterirdische Luftkissenschwebebahn mit Seilantrieb eröffnet. Die Benutzung der Bahn ist kostenlos.

Bisher fast 30 Millionen Fahrgäste transportiert

Derzeit bedient die Bahn auf einer Länge von 1.280 Metern mit zwei Kabinen vier Stationen - Parkplatz, Kirche, Zentrum und Seilbahn - und kann 1.600 Passagiere pro Stunde befördern. Sie gilt nach der türkischen „Tünel“ als zweitkleinste U-Bahn der Welt, obwohl beide keine U-Bahnen im herkömmlichen Sinn sind. Jedenfalls ist sie die höchstgelegenen U-Bahn Europas.

Seit damals transportierte sie 29,5 Millionen Fahrgäste vom Parkplatz in Serfaus durch das Dorf bis zur Talstation der Bergbahn.

Seilbahn Komperdell GmbH

Förderleistung wird nahezu verdoppelt

In drei Bauphasen, die in den Zwischensaisonen stattfinden, werden zunächst die Stationen erneuert, in der zweiten Phase wird die Elektrotechnik getauscht und im letzten Bauabschnitt wird ein neuer Wagenzug mit 400 Personen Fassungsvermögen eingebaut, damit erhöht sich die Förderleistung von derzeit 1.600 Personen pro Stunde auf 3.000. Das Tempo mit 11 m/sec bleibt gleich, allerdings fährt die Bahn künftig öfter.

Seilbahn Komperdell GmbH

Stationen werden neu- bzw umgebaut

Am Montag war Spatenstich. Die Station Kirche wird etwa 80 Meter östlich der jetzigen Station neu gebaut, die anderen drei Stationen werden umgebaut. Heller, kinderwagentauglich und vor allem barrierefrei sollen die insgesamt vier Zugänge zur Bahn werden. Der Tunnel selbst bleibt gleich. Die Bauarbeiten sollen 2019 abgeschlossen sein.