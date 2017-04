Nächtlicher Großbrand mitten in Aschau

In der Nacht auf Donnerstag mussten die Feuerwehren Zillertal zu einem Brand in Aschau ausrücken. Eine Holzscheune ist zunächst in Brand geraten. Das Feuer griff auf das angrenzende Wohnhaus über. Alle Bewohner konnten sich selbst in Sicherheit bringen.

Gegen 1.30 Uhr geriet die Scheune aus bislang ungeklärter Ursache in Vollbrand. Das angeschlossene Wohnhaus und ein neben der Scheune abgestelltes Fahrzeug begannen ebenfalls zu brennen. Auch das Dach des Carports sowie ein Lagerraum mit Feuerholz gerieten in Brand.

zurück von weiter

Kreislaufbeschwerden durch Aufregung

Im Zuge der Löscharbeiten wurden drei Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren noch am Einsatzort nach Verdacht auf Rauchgasvergiftung untersucht. Sie benötigten jedoch keine weitere Behandlung.

Ein 53-jähriger Anrainer erlitt durch die vom Brand ausgelöste Aufregung und Anstrengung starke Atem- sowie Kreislaufbeschwerden und musste mit der Rettung in das Bezirkskrankenhaus nach Schwaz eingeliefert werden. Weitere Personen kamen nicht zu Schaden.

Durch den Großeinsatz von acht Freiwilligen Feuerwehren mit insgesamt 21 Feuerwehrfahrzeugen und 161 Männern wurde verhindert, dass noch ein weiteres Wohnhaus in Brand geriet. Gegen 4.00 Uhr konnte dann „Brand aus“ gegeben werden. Am Donnerstag werden Brandermittler die abgebrannte Scheune unter die Lupe nehmen.