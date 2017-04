Studenten wählen ihre Vertreter aus

Für die Wahl der Hochschülerschaft Mitte Mai an der Universität Innsbruck stehen die Listen fest. Die Wahlbeteiligung lag in Innsbruck bei der letzten Wahl bei 29 Prozent - ein Spitzenwert im Österreichvergleich.

Von 16. bis 18. Mai können die Studierenden an der Universität Innsbruck neben der Studien- auch die Hochschul- und Bundesvertretung wählen. Die Studenten wählen alle zwei Jahre, wer sie vertreten soll. Die zweijährige Funktionsperiode der neu gewählten Kandidaten beginnt dann am 1. Juli.

Wahl auch per Briefwahl möglich

An der Leopold-Franzens-Universität Innsbruck rittern sieben Listen bei der ÖH-Wahl um 19 zu vergebende Mandate. Neben den Hochschulorganisationen von ÖVP, SPÖ, FPÖ und Grünen treten die Studentenvertreter der Liberalen, Kommunisten und eine Fachschaftsliste an.

An der Uni Innsbruck sind 24.787 Studierende wahlberechtigt. Gewählt werden kann an den Standorten der Uni Innsbruck sowie per Briefwahl. Die Briefwahlkarte muss jedoch bis 9.Mai beantragt werden und rechtzeitig am zweiten Wahltag in Wien bei der Bundeswahlkommission eingelangt sein.

Machno

Zuletzt immer hohe Wahlbeteiligung in Innsbruck

Eine hohe Wahlbeteiligung ist für die ÖH Innsbruck natürlich enorm wichtig, da sie auch die Gewichtung der Meinungsbildung darstellt. Die Wahlbeteiligung stieg in Innsbruck seit drei Wahlgängen stetig und liegt auch im bundesweiten Durchschnitt im Spitzenfeld. Die bundesweite Wahlbeteiligung 2015 lag bei 25,89 Prozent, an der Uni Wien lag sie bei 21,7 und in Innsbruck hingegen bei 29 Prozent.

GSSG Architektur ZT GmbH

Zwei Listen an Medizinischer Universität

An der Medizinischen Universität sind etwa 2.000 Studierende wahlberechtigt, es treten zwei Listen bei der Uni-Vertretungswahl an.

Link: