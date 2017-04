Wolf reißt mehrere Schafe im Stubaital

In Fulpmes im Stubaital sind drei tote und vier verletzte Schafe auf einer Weide gefunden worden. Vermutlich riss ein Wolf diese Schafe, erklärte Martin Janovsky vom Land Tirol. Drei der verletzten Tiere mussten zudem getötet werden.

Eine genetische Abklärung von Proben der gerissenen Tiere soll nun Gewissheit bringen, ob es sich bei dem Angreifer tatsächlich um einen Wolf gehandelt hat. Die Ergebnisse dieser Untersuchung würden in rund drei Wochen vorliegen, teilte das Land mit. Bereits jetzt könne aber ausgeschlossen werden, dass die Schafe von einem Luchs oder einem Bär gerissen wurden.

Den Schafhaltern wurde empfohlen, ihre Tiere über Nacht in den Stall zu bringen. Darüber hinaus sollten die Schafbestände regelmäßig kontrolliert und Auffälligkeiten an die Landesveterinärdirektion gemeldet werden.

dpa/Patrick Pleul

Vor zwei Wochen Wolfssichtung

Vor rund zwei Wochen hatten Mitarbeiter der Kühtaier Bergbahnen von einer Wolfssichtung berichtet. „Anhand der Spuren im Schnee konnte nicht festgestellt werden, ob es sich um das Trittsiegel eines Hundes oder eines Wolfes handelt“, so Martin Janovsky, Beauftragter des Landes für große Beutegreifer. Es habe in weiterer Folge jedenfalls keinerlei Meldungen über weitere Sichtungen oder Schäden gegeben.

Südtirol will Wölfe zum Abschuss freigeben

Letztes Jahr wurde ein Wolfspärchen gesichtet, dessen Nachwuchs man nun fürchtet. Noch ist der Wolf streng geschützt, der Tabubruch der Wolfstötung wird am Donnerstag in Rom diskutiert - mehr dazu in Land Südtirol will Wölfe töten dürfen.