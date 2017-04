Tunnelsperre: Land gibt Schneewarnung aus

Angesichts der für Wochenmitte prognostizierten Schneefälle hat das Land Tirol am Dienstag eine Schneewarnung für den Arlberg ausgegeben. Wegen der Sperre des Arlbergtunnels sollten Lkw die Arlbergpassstraße meiden.

Ab Mittwochabend bis Freitagvormittag erwartet die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) Neuschnee in Tirol. Bis Mittwochabend soll die Schneefallgrenze bei 1.000 Metern liegen, in der Nacht verstärken sich dann die Niederschläge auf der Alpennordseite und am Alpennordrand. Für die Nacht von Donnerstag auf Freitag sagen die Meteorologen Schnee bis in die Täler voraus.

Mitnahme von Schneeketten empfohlen

Das Land bittet um „erhöhte Vorsicht“ und empfiehlt das Mitführen von Schneeketten und Winterausrüstung, da eine Schneekettenpflicht nicht ausgeschlossen werden könne.