Nächtlicher Großeinsatz nach Scherzanruf

Ein Scherzanruf eines Unbekannten hat in der Nacht auf Dienstag in Innsbruck zu einem Großeinsatz von Wasserrettung, Rettung, Feuerwehr und Polizei geführt. Aufgrund der Sirenenalarmierung blieb der Einsatz in weiten Teilen Innsbrucks nicht unbemerkt.

Gegen Mitternacht wurde gemeldet, dass ein Kind im Inn treibe. Daraufhin rückten Rettung und Wasserrettungung aus, zudem leuchteten die Feuerwehren den Inn aus, der anschließend mit Booten abgesucht wurde.

zeitungsfoto.at

Sirene riss Tausende aus dem Schlaf

Letztlich dürfte es sich um einen Scherzanruf gehandelt haben, der 150 Einsatzkräfte auf Trab hielt. Zudem hat die Sirene um Mitternacht tausende Innsbrucker aus dem Schlaf gerissen.

zeitungsfoto.at

zeitungsfoto.at