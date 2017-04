„Grenzenloser“ Skipass für Reschenregion

Die Skigebiete in Nauders und Vinschgau schließen sich ab der kommenden Saison zu einem Kartenverbund zusammen. Es handelt sich um ein grenzüberschreitendes Projekt zwischen Tirol und Südtirol.

Nach wochenlangen Verhandlungen wurde nun der Zusammenschluss besiegelt, der ab der kommenden Wintersaison 2017/18 für Mehrtageskarten gilt. Ab einer Zweitageskarte ist der Skipass dann die Eintrittskarte in alle beteiligen Skigebiete Sulden, Trafoi, Watles, Schöneben, Haideralm und Nauders.

Feilen an Namen und Preis

Der vergangene Winter habe zwar gezeigt, dass die Skigebiete auch einzeln gut bestehen könnten, erklärten die Vorstände der Nauderer Bergbahnen, Karl Stecher und Manfred Wolf. Die regionale Kooperation biete aber eine Chance für eine touristische Entwicklung.

An einem gemeinsamen Namen feilen die Verantwortlichen in Nauders und Vinschgau noch. In den nächsten Wochen soll dieser Prozess abgeschlossen sein. Ebenso stehen die Preise für die Tickets im Verbund noch aus. Sie sollen ebenfalls miteinander definiert werden.