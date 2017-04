Gohm verlässt Standortagentur Tirol

Der langjährige Geschäftsführer der Standortagentur Tirol, Harald Gohm, verlässt das Unternehmen mit Juli. Er wolle in die Privatwirtschaft wechseln, hieß es in einer Aussendung. Die Position werde neu ausgeschrieben.

Harald Gohm war seit 2000 Geschäftsführer der Standortagentur, vormals Tiroler Zukunftsstiftung. „Die persönliche Entscheidung von Harald Gohm ist zu respektieren", reagierte Wirtschaftslandesrätin Patrizia Zoller-Frischauf. Sie dankte ihm für seine Arbeit und seine „vielen Ideen“.

Gohm sagte gegenüber dem ORF Tirol, dass er auf eigenen Wunsch aus dem Unternehmen ausscheide. Die Standortagentur sei gut aufgestellt, es habe zuletzt soviele Betriebsansiedelungen wie noch nie gegeben. Er wolle sich nach fast 20 Jahren beruflich neuen Herausforderungen stellen. Er scheide im besten Einvernehmen mit den Verantwortlichen aus, versicherte Gohm.

Zuständig für Betriebsansiedelung

Die Standortagentur Tirol unterstützt Unternehmen bei der Gründung, Ansiedelung und Entwicklung am Standort Tirol. Im Vorjahr konnten 26 Firmen neu in Tirol angesiedelt werden. Mit den Clustern der Standortagentur konnten auch Kooperationen und Netzwerke aufgebaut werden, die in Themenfeldern wie erneuerbare Energien, IT, Life Science, Mechatronik und Wellness agieren.