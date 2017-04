Bildungspreis für Integrationsprojekte

Der Bildungsinnovationspreis ist Montagabend für zwei Projekte in der Erwachsenenbildung vergeben worden. Bei einem werden Menschen mit Behinderung auf den „Poetry Slam“ vorbereitet, beim anderen werden interkulturelle Trainer ausgebildet.

Renate Krammer-Stark wurde in der Kategorie Einzelpersonen ausgezeichnet. In Form einer Schreibwerkstatt und Auftrittsübungen unterstützte das Konzept „Freiraum für Buchstabenbäckerinnen“ im vergangenen Jahr Menschen mit Lernschwierigkeiten oder Behinderungen, sodass sie sich am Poetry-Slam in der Bäckerei in Innsbruck mit großem Erfolg beteiligen konnten.

Weniger Konflikte durch Wissen

In der Kategorie Institutionen wurde der „Zertifkatslehrgang für intercultural Trainer“ des BFI ausgezeichnet. Dabei werden Personen ausgebildet, die als Multiplikatoren ihr Wissen in Schulungen für Menschen mit Migrationshintergrund weitergeben. Schwerpunkte des Lehrgangs sind „Global intercultural Basics“, Rechtssysteme, politische Systeme, Menschenrechte, internationale Wirtschaftsbeziehungen und Interkulturalität. Es ist ein Bildungsangebot für Migranten mit Hochschulbildung, das zur Reduzierung gesellschaftlicher Konfliktherde beitragen soll.

Land Tirol/Huldschiner

Preis soll auch Motivation für andere sein

Der mit jeweils 2.500 Euro dotierte Preis des Landes Tirol wird alle zwei Jahre in jeweils zwei Kategorien für herausragende Leistungen und Innovationen im Bereich der Erwachsenenbildung und des öffentlichen Büchereiwesens vergeben. „Mit dem Bildungsinnovationspreis wollen wir das Engagement von Institutionen sowie Einzelpersonen im Bildungsbereich ins Rampenlicht rücken und damit auch andere Akteurinnen und Akteure anregen, die Erwachsenenbildung aktiv weiterzuentwickeln“, erklärte Landesrätin Beate Palfrader (ÖVP) bei der Verleihung.