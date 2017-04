Europa-Hotelier Plattner gestorben

Ein prominenter Tiroler, der erst kürzlich eine hohe Auszeichnung erhalten hat, ist tot. Otto Plattner ist im 88. Lebensjahr verstorben. Plattner war eine bekannte Unternehmerpersönlichkeit, ehemaliger Hotelier und lange Ehrenpräsident der Original Tiroler Kaiserjägermusik.

Otto Plattner wurde am 16. November 1928 in Zirl als siebtes von acht Kindern geboren. Seine Eltern Maria und Johann betrieben in Zirl den Gasthof „Goldener Löwe“, eine Landwirtschaft und ein Kalk- und Schotterwerk. Otto war 13 Jahre, als sein Vater starb.

Mit 16 Jahren musste Otto in den Krieg einrücken. Er bekam aber Scharlach. Plattner maturierte am Realgymnasium am Adolf-Pichler-Platz und besuchte anschließend die Höhere Landwirtschaftliche Schule in Imst. Er übernahm später den Gasthof „Löwen“ und betrieb daneben noch mehrere Jahre die Landwirtschaft, der seine Leidenschaft galt. In seinem Pass stand zeitlebens in der Rubrik Berufsbezeichnung „Bauer“.

Ehrenzeichenträger des Landes Tirol Noch im Februar dieses Jahres hat Otto Plattner das Ehrenzeichen des Landes Tirol erhalten. „Irgendjemand wird das schon eingefallen sein“, witzelte er im ORF-Interview.

1957 heiratete er Waltraud Schaber aus Silz. Dieser Ehe entstammen zwei Töchter, Andrea und Carmen.

In den sechziger Jahren gründete Otto den Getränkegroßhandel Plattner,

1975 begann die Pacht des Hotels „Maria Theresia“ in Innsbruck, wo er gemeinsam mit der Lebenshilfe eine Hotel-Wäscherei organisierte.

1989 übernahm er das Hotel „Europa“ in Innsbruck.

Er war viele Jahre Ehrenpräsident der Musikkapelle „Original Tiroler Kaiserjäger“.

Das war bei allen Ansprachen sein letzter Satz : „Tirol isch lei oans,

a Landl a kloans,

isch a schians, isch a fein´s

und des Land´l isch meins.“

Seinen Lebensabend verbrachte Otto Plattner in Igls mit seiner Lebensgefährtin Doris Kittler, deren Tochter Maria und seinen Enkelkindern. Otto Plattner hinterlässt neben seinen beiden Töchtern Andrea und Carmen neun Enkelkinder und seinen Sohn Lukas Plattner und dessen Mutter Wanda Jacquemod.

Viele Tirolerinnen und Tiroler werden Otto als gutherzigen, großzügigen, höflichen Menschen mit Stil, Humor und Charakter in Erinnerung behalten.