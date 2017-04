Kitzbühelerin ist Miss Tirol 2017

Mit einem Heimsieg ging am Samstagabend die Miss Tirol Wahl 2017 im Casino Kitzbühel zu Ende. Von der Jury wurde nämlich die Kitzbühelerin Alexandra Pahr zur schönsten Miss 2017 gekürt - sehr zur Freude von Organisator Helmut Gruber.

Alexandra Pahr ist Studentin, Skilehrerin, Kitzbühelerin und seit Samstagabend offiziell die schönste Frau Tirols. Damit gerechnet hat die blonde Studentin nicht wirklich, umso größer war die Freude nach der Bekanntgabe der Jury-Entscheidung.

Ein echtes Tiroler Madl...

...darauf legt die neue Miss Tirol wert. Und jetzt will sie zeigen, was so ein Tiroler Madl alles drauf hat. Sie freut sich auf ein spannendes Jahr.