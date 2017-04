Romy für Moretti und Knoll

Bei der Romy-Gala 2017 am Samstagabend sind zwei Tiroler vom Publikum ausgezeichnet worden. Schauspieler Tobias Moretti erhielt seine achte Romy, Andi Knoll wurde zum beliebtesten Moderator gewählt.

In doppelter Rolle war in der Wiener Hofburg Andi Knoll im Einsatz. Der Inzinger moderierte nicht nur die Romy-Gala - übrigens gemeinsam mit der Tiroler Schauspielerin Katharina Strasser - sondern er wurde schließlich selbst zum Preisträger als beliebtester Moderator in der Kategorie Show und Unterhaltung.

Ein Romy für die Mama Zwar auf der Bühne, aber abseits in einem Stuhl wartete Andi Knoll gespannt auf die Vergabe der Romy in der Kategorie Show/Unterhaltung.

Mit achter Romy stellt Moretti Rekord ein

Mit dem Gewinn seiner insgesamt achten Romy schloss Tobias Moretti zum bisherigen Rekordmann Armin Assinger auf. Anders als vor ein paar Jahren, als sich der Schauspielstar mit „Danke, Danke, Danke“ auf der Bühne eher wortkarg gab, bedankte sich Moretti dieses Mal ausgiebig. Zu Ehren kamen nicht nur seine Schauspielkollegen und das Produktionsteam des Thrillers „Die Hölle“, sondern auch „Verwandte, Anverwandte, Brüder und Schwestern“ sowie die Kindergärtnerin seiner Tochter Rosa.

Bemüht niemanden zu vergessen Mit einer Entschuldigung und einem weißen Tuch nahm Tobias Moretti seine achte Romy entgegen. Und es wären noch mehr, hätte ihn seine Frau nicht gebremst, witzelte der Schauspieler.

Simonischek für Lebenswerk ausgezeichnet

Kein Vorbeikommen gab es in diesem Jahr an „Toni Erdmann“. Maren Ades oscarnominierte Vater-Tochter-Tragikomödie räumte bereits bei den am Donnerstag verliehenen Romy-Akademiepreisen ab. In der Wiener Hofburg wurde Hauptdarsteller Peter Simonischek mit einer Platin-Romy für sein Lebenswerk ausgezeichnet - mehr dazu in news.ORF.at.

