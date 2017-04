SPÖ-Überraschungskandidatin: Irene Heisz

Die nächsten Gemeinderatswahlen werden voraussichtlich am 22.4.2018 - also genau in einem Jahr - stattfinden. Am Samstag wird die Innsbrucker SPÖ ihre Kandidaten für die Wahl präsentieren. Mit an der Spitze als Überraschungskandidatin dürfte Irene Heisz stehen.

Nachdem SPÖ-Landtagsabgeordneter Thomas Pupp seine Kandidatur zurückgezogen hat, steht Helmut Buchacher an der Innsbrucker SPÖ Spitze - mehr dazu in SPÖ: Pupp kandidiert nun doch nicht.

Die ehemalige Journalistin Irene Heisz könnte nun als Quereinsteigerin mit Stadtparteiobmann Helmut Buchacher das Spitzenduo der SPÖ für die Gemeinderatswahlen 2018 bilden. Die 49-Jährige arbeitete lange Jahre bei der Tiroler Tageszeitung und soll am Samstag zusammen mit den übrigen Kandidaten der Öffentlichkeit präsentiert werden.

Federspiel an FPÖ-Spitze bei Gemeinderatswahlen

Der Klubobmann der Tiroler FPÖ im Landtag, Rudi Federspiel, ist Freitagabend bei der Sitzung der Stadtparteileitung der Innsbrucker Freiheitlichen einstimmig zum Spitzen- bzw. Bürgermeisterkandidaten bei der Innsbrucker Gemeinderatswahl gewählt worden.

Das freiheitliche Urgestein hatte bei der letzten Wahl in der Landeshauptstadt im Jahr 2012 noch mit einer eigenen Namensliste kandidiert und 7,9 Prozent erzielt. Der 67-Jährige fungiert seit der Landtagswahl 2013 nicht nur als Klubobmann im Landtag, sondern führt auch seine Liste im Gemeinderat an. Ende 2012 feierte Federspiel schließlich auf Landesebene die Rückkehr zur FPÖ. Er erhielt den zweiten Platz auf der Liste für die Landtagswahl 2013 - hinter dem damaligen Parteichef Gerald Hauser.