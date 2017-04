Sexueller Online-Missbrauch: Zwei Jahre Haft

In Innsbruck ist am Freitag ein 28-jähriger Mann wegen schweren sexuellen Missbrauchs zu zwei Jahren Haft verurteilt worden. Er hatte eine 12-Jährige im Internet aufgefordert Nacktfotos von sich zu schicken.

Der Täter und sein Opfer hatten via Skype zueinander gefunden. Der 28-Jährige forderte das Mädchen nach kurzer Unterhaltung dazu auf, sexuelle Handlungen an sich vorzunehmen und ihm davon Fotos zu schicken. Das tat die 12-Jährige dann auch, wodurch das Gericht heute den Tatbestand des schweren sexuellen Missbrauchs einer Minderjährigen erfüllt sah.

Chatverlauf entlarvte Angeklagten

Eine Erklärung für sein Verhalten konnte der Mann am Freitag nur teilweise liefern. Er habe die Kontaktdaten des Mädchens, also seine Skype-Adresse in einem anonymen Chat von jemand anderem erhalten und die 12-Jährige dann angeschrieben. Zunächst habe er das Alter nicht gewusst. Das Gericht aber wies dem Angeklagten mittels Chatverlauf nach, dass er zum Zeitpunkt der Aufforderung sehr wohl wusste, dass es sich um eine Minderjährige handelte.

Zudem hat der Angeklagte mehr als 300 pornografische Bilder, die Minderjährige zeigen, heruntergeladen und auf seinem Computer gespeichert. Dafür wurde er zu zwei Jahren Haft - acht Monate davon unbedingt - verurteilt. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.