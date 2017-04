Seilbahndefekt: Gäste sitzen in Gondel fest

Seit knapp einer Stunde sitzen auf dem Stubaier Gletscher knapp 100 Personen in der neuen Eisgratbahn fest. Hintergrund dürfte ein technischer Defekt sein. Im Notbetrieb wird versucht, die Gäste zur Bergstation zu fahren.

Skifahrer in den Gondeln haben sich beim ORF Tirol beschwert, dass sie bis jetzt keinerlei Informationen bekommen hätten. Es habe Durchsagen gegeben, so die Seilbahndirektion. Es könne aber sein, dass die Einsprechfunktion nicht in jeder Kabine funktioniere. Man arbeite mit allen Mitteln daran, die Eisgratbahn wieder in Betrieb nehmen zu können.

privat

Im Notbetrieb werden derzeit die Gäste zur Tal- und Bergstation gefahren.