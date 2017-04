Zwei Pferde bei Brand umgekommen

Bei einem Brand in Wattens sind in der Nacht auf Freitag zwei Pferde ums Leben gekommen. Das Feuer war in einem alten Stadel, der als Stall dient, aus noch unbekannter Ursache ausgebrochen.

Ein vorbeifahrender Autolenker auf der Straße von Wattens nach Wattenberg bemerkte kurz nach 23.00 Uhr die Flammen und alarmierte die Einsatzkräfte. Beim Eintreffen der Feuerwehren stand das Gebäude bereits in Vollbrand und konnte nicht mehr gerettet werden. Die Feuerwehren konnten nur mehr das Übergreifen des Feuers auf den naheliegenden Wald verhindern.

ZOOM.Tirol

Die beiden im Stall befindlichen Pferde kamen ums Leben. Im Einsatz waren die Feuerwehren von Wattens, Wattenberg und Volders mit 50 Mann und vier Tanklöschfahrzeugen. Ebenfalls an Ort und Stelle waren die Rettung mit zwei Fahrzeugen und fünf Sanitätern sowie eine Polizeistreife.