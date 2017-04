Osttirol wartet seit Monaten auf Regen

Während in Nordtirol der Winter auch in den Tälern Einzug gehalten hat, wartet man in Osttirol dringend auf Niederschlag. Vor allem im Lienzer Becken hat es seit Monaten weder geschneit noch geregnet.

Seit fünf Monaten gab es im Lienzer Becken keinen nennenswerten Niederschlag mehr. Bis auf Oberlienz melden alle Ortschaften rund um Lienz eine extreme Trockenheit, von Wasserknappheit will aber noch niemand sprechen. Die Schüttung der Quellen ließ zwar um mehr als die Hälfte nach, aber man sei immer noch im grünen Bereich, hieß es. Lienz, Nussdorf-Debant und Tristach sind außerdem durch Tiefbrunnen abgesichert.

Probleme mit der Wintersaat

In Oberlienz macht hingegen die Schüttung des Schleinitzbaches Sorgen. Mit der Trockenheit gibt es zu wenig Löschwasser im Ort. Die Landwirtschaft hat vor allem mit der Wintersaat Probleme, hofft aber den Frühjahrsweizen und Mais termingerecht säen zu können. Auf Grund der anhaltenden Trockenheit erließ die Bezirkshauptmannschaft Lienz eine Verordnung. Feuer entzünden und Rauchen ist im Wald verboten, denn es besteht erhöhte Waldbrandgefahr. - mehr dazu in Erhebliche Waldbrandgefahr in Osttirol.