Unfall wegen dichten Schneefalls

Wegen dichten Schneefalls ist am Dienstagabend in Kramsach eine Einheimische mit ihrem Auto über die Böschung der Brandenberger Ache gestürzt. Die 50-Jährige habe die Einfahrt zur Duftnerbrücke übersehen, so die Polizei.

Die Frau ist „zu früh abgebogen“, so die Polizei. Sie wollte im Ortszentrum über die Duftnerbrücke fahren. Grund für den Unfall war die beschlagene Winschutzscheibe. Eigenen Angaben zufolge konnte die Frau nichts sehen.

ZOOM Tirol

Die Einheimische, die nicht alkoholisiert war, wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Krankenhaus Kufstein gebracht. Am Auto entstand Totalschaden.