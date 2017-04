Griechenland ersetzt Türkei als Urlaubziel

Nach dem Ausfall der Türkei als Reiseland haben die Tiroler vor allem Griechenland und Spanien als neue Urlaubsziele für sich entdeckt. Reiseveranstalter wie etwa TUI reagieren darauf und bieten von Innsbruck verstärkt Flüge dorthin an.

Früher haben allein bei TUI zu Spitzenzeiten rund 100.000 Österreicherinnen und Österreicher pro Sommersaison einen Türkeiurlaub gebucht, derzeit liege man bei etwa 10.000 bis 20.000, so TUI-Geschäftsführerin Lisa Weddig bei einer Pressekonferenz am Dienstag in Innsbruck.

Flug nach Antalya nicht mehr im Angebot

Am Flughafen Innsbruck wurde der Flug nach Antalya gänzlich aus dem TUI-Programm genommen. „Statt dessen fliegen wir im Sommer 2017 nach Ibiza und Teneriffa“, so Weddig. Ganz oben auf der Reiseliste der Tirolerinnen und Tiroler steht die griechische Insel Kreta. Bei den Griechenlandflügen verzeichnet der Reiseveranstalter in der Sommersaison 2017 bereits jetzt ein Plus von 50 Prozent, bei Zypern sogar ein Plus von 90 Prozent.

EPA /Katia Chirstodoulou

Üblicherweise würde eher später gebucht, für diesen Sommer seien ab Innsbruck aber bereits 55 Prozent des TUI-Kontingents ausgebucht. „Im Vorjahr waren es zur gleichen Zeit erst 30 Prozent“, so Weddig. Den Grund dafür sah Weddig in einer „neuen Lust auf Reisen“, nachdem die Österreicher im Vorjahr eher „reisefaul“ gewesen seien.

Höherwertige Reisen und Fernreisen boomen

Auch beim Urlaubsbudget der Österreicher gebe es einen neuen Trend. Der Durchschnittsreisepreis sei im Vergleich zum Sommer 2016 um vier Prozent gestiegen und das obwohl die Verkaufspreise über alle Zielgebiete durchschnittlich um ein Prozent gesunken seien. „Unsere Gäste bevorzugen heuer höherwertige Reisen und buchen außerdem verstärkt Fernreisen. Das führt zum gestiegenen Durchschnittspreis“, erklärte die Touristikerin.

TUI Österreich erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2015/16 (1. Oktober bis 30. September) rund 400 Mio. Euro. Etwa ein Drittel des Umsatzes werde dabei in Tirol gemacht, sagte Weddig. Der durchschnittliche TUI-Kunde gebe rund 850 bis 900 Euro pro Person für eine Woche Urlaub aus.