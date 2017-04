Wintereinbruch zum Ferienende

Bis zu 50 Zentimeter Schnee sind in den 24 vergangenen Stunden in Tirol gefallen. Vor allem Autofahrer mit Sommerreifen mussten mit Verkehrsbehinderungen kämpfen, in den Bergen stieg die Lawinengefahr auf Stufe drei.

Die Experten des Lawinenwarndienstes warnten vor den tief winterlichen Verhältnissen auf den Bergen. Oberhalb von 2.000 Metern wurde die Lawinengefahr als erheblich, also mit Stufe 3 der fünfteiligen Skala eingestuft. Lokal gab es in den vergangenen 24 Stunden bis zu einem halben Meter Neuschneezuwachs.

Die Schneefallgrenze sank am Dienstag langsam bis in Tallagen. In der Silvretta, dem Raum Arlberg/Außerfern, entlang der Nordalpen sowie in den Kitzbüheler Alpen waren es verbreitet 20 bis 30 Zentimeter Neuschnee, lokal auch bis zu 50. Inneralpin sowie entlang des Zillertaler- und Tauernkammes betrug der Zuwachs zunächst 15 bis 20 Zentimeter, im übrigen Tirol etwas weniger.

Experten warnen vor Lawinengefahr

Zudem sorgte lebhafter bis starker Wind aus West bis Nordwest für Verfrachtungen. Frischer Triebschnee lag zum Teil auf lockerem Neuschnee, zum Teil auch auf älteren Triebschneeansammlungen. Dadurch sei die Störanfälligkeit entsprechend hoch, warnten die Experten.

Behinderungen für Autofahrer

Auch Autofahrer bekamen die Auswirkungen des Wintereinbruchs zu spüren. Auf vielen Straßen lag Schnee – so etwa auf der Seefelder- und der Fernpassstraße. Für viele Autofahrer, die mit Sommerreifen unterwegs waren, gab es ohne Schneeketten kaum ein Weiterkommen.

Sperre der Europabrücke abgesagt

Für einige Straßen waren Schneeketten dringend nötig. So bestand am Vormittag Kettenpflicht auf der Planseesstraße und auf der Straße über den Arlbergpass. Abgesagt wurde auch die geplante Sperre der Europabrücke für die zweite Etappe des Radrennens „Tour of the Alps“. Der Start wurde nach Sterzing in Südtirol verlegt.

Angekündigter Frost lässt Obstbauern zittern

Die Wetterprognose für die nächsten Tage bereitet einigen Tiroler Bauern Sorge. Angekündigter Schnee und teils auch Frost wären verheerend für die in voller Blüte stehenden Obstbäume. Die Bauern bemühen sich um geeignete Vorkehrungen - mehr dazu in Angekündigter Frost lässt Obstbauern zittern.