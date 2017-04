Vier Verletzte bei Brand in Innsbruck

Bei einem Brand in Innsbruck sind Dienstagfrüh vier Personen verletzt worden. Der Brand brach in einem Kinderzimmer in einem Mehrparteienhaus aus. Das ganze Haus musste evakuiert werden.

Der Brand brach gegen 7.00 Uhr in einem Kinderzimmer in einem Mehrparteienhaus in der General-Eccher-Straße im Innsbrucker Stadtteil Reichenau aus. Die Rauchentwicklung war so stark, dass das ganze Haus evakuiert werden musste.

Brandursache vorerst unklar

Insgesamt wurden vier Personen leicht verletzt. Zwei Personen wurden unbestimmten Grades verletzt, zwei Personen mussten mit einer Rauchgasvergiftung in die Klinik gebracht werden, schilderte der Schichtleiter der Leitstelle, Gregor Franke.

Warum es im Kinderzimmer zu brennen begann, ist noch unklar. Neben dem Rettungsdienst standen auch die Berufsfeuerwehr und die Freiwillige Feuerwehr Reichenau im Einsatz.