Verkaufsstart für die neuen VVT-Jahrestickets

Am Dienstag startet der Vorverkauf für die neuen Tiroler Jahrestickets. Zwei Versionen - ein Tirol-Ticket und ein Regioticket - stehen dabei zur Auswahl. Viele Pendler haben ihr Ticket schon lange vor dem Verkaufsstart bestellt.

Schon Wochen vor dem Verkaufsstart haben 5.600 Tirolerinnen und Tiroler ihr Jahresticket vorbestellt. Ab Dienstag wird das neue Tirol-Ticket um 490 Euro und das Regionticket um 380 Euro verkauft. Beide Tickets sind somit deutlich günstiger als in der Vergangenheit - mehr dazu in VVT-Jahrestickets ab 1. Juni massiv billiger.

VVT/Berger

Günstigere Preise durch Finanzierung des Landes

Damit die Jahrestickets so günstig verkauft werden können, zahlt das Land Tirol elf Millionen Euro pro Jahr dazu. Von Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) und Landeshauptmann-Stellvertreterin Ingrid Felipe (Grüne) heißt es, das Geld sei gut investiert, weil es direkt den Menschen zugute kommen. Die neuen Tickets gelten ab dem 1. Juni in allen öffentlichen Verkehrsmitteln in Tirol. Angeboten werden sie in allen Verkaufsstellen des Verkehrsverbundes Tirol.

