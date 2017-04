Neuzulassungen bei Autos boomen

Der Tiroler Autohandel hat im heurigen Jahr starke Zuwächse verzeichnen können. Die Zahl der Neuzulassungen nahm im ersten Quartal um neun Prozent zu. Dieselautos machen immer noch den Großteil der Neuzulassungen aus.

Bereits im Vorjahr stiegen die Auto-Verkaufszahlen in ganz Österreich deutlich an. Dieser Trend setzte sich auch im ersten Quartal 2017 fort. Fast 7.800 Pkws wurden in den ersten drei Monaten des Jahres neu zugelassen, das sind um gut 600 Pkws mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Diesel weiter beliebt, Benzin holt auf

Nach wie vor sind die meisten Neuwagen in Tirol Diesel-Autos. Die Zahl der neuzugelassenen Diesel-Autos blieb allerdings im ersten Quartal konstant, während Benziner in der Zwischenzeit aufholten. Das könnte eine Folge des Diesel-Abgas-Skandals sein - mehr dazu in Dieselskandal: Vorbereitungen für Serviceaktion.

Auch Fahrbeschränkungen, die es für Diesel-Fahrzeuge aus Umweltgründen bereits in mehreren europäischen Städten gibt, könnten bei der Kaufentscheidung der Tirolerinnen und Tiroler eine Rolle spielen. Von Jänner bis April wurden in Tirol 550 Benziner mehr zugelassen als im gleichen Zeitraum im Vorjahr.

