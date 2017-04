Erste Niederlage für Hypo Tirol

Auswärts musste sich das Hypo Tirol Volleyballteam zum ersten Mal in der Finalserie und in der gesamten Saison der Austrian Volley League geschlagen geben. Mit einem hart umkämpften 2:3 endete das Spiel gegen den Vizemeister aus Kärnten.

Einen harten Kampf hatten die Kärntner im Vorfeld angekündigt, und den hat der SK Posojilnica Aich/Dob beim Heimspiel am Samstag auch gezeigt. Das Hypo Tirol Volleyball-Team konnte sich darauf kaum einstellen. „Wir haben phasenweise nicht unser Spiel gespielt, und vielleicht etwas zu locker gelassen. Das hat Aich/Dob gut ausgenutzt“, zeigte sich Aufspieler Alex Tusch selbstkritisch.

ORF

Den ersten Satz konnten die Tiroler noch zu 20 gewinnen, im zweiten Satz mussten sie sich bereit 23:25 geschlagen geben. Die Tiroler nahmen noch einmal ihre Kraft zusammen und holten sich den dritten Satz mit der höchsten Punktedifferenz des Spiels, 25:18. In Satz vier und fünf mussten sich die Tiroler dann aber erneut den Kärntnern geschlagen geben.

Für Trainer Daniel Gavan ist die Niederlage enttäuschend. „Ich glaube wir hätten das Spiel auch 3:0 gewinnen können. Jetzt müssen wir weiter jeden einzelnen Ball spielen als wäre es der Letzte“.

Vergebene Chance Zu viele Fehler und kaum Druck auf den Gegner führten zur Niederlage, so Hypo-Tirol-Spieler Stefan Chrtiansky jr.

Meistertitel daheim vergeben

In der Finalserie bleibt es damit spannend, im „Best of 7“-Modus steht es somit 2:1 für das Hypo Tirol Team. Die Chance, den möglichen zehnten Meistertitel am Dienstag beim Heimspiel in der Innsbrucker USI-Halle zu holen, wurde mit der Niederlage aber vergeben.

Aich/Dob ist durch den Sieg motiviert, die Finalserie noch einmal umzudrehen. „Ich glaube, dass wir in Innsbruck gewinnen werden, weil wir ruhig spielen können.Wir werden dort auf 2:2 stellen und dann kommen wir wieder nach Bleiburg“, zeigte sich Martin Micheu, der Sportdirektor von Aich/Dob nach dem Sieg am Samstag bereits siegessicher.