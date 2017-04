Tiefgaragenüberfälle: Verdacht erhärtet

DNA-Spuren erhärten den Tatverdacht gegen einen 26-jährigen Kroaten nach drei brutalen Überfällen auf Frauen in Innsbrucker Tiefgaragen im Dezember. Bei allen drei Tatorten wurde die DNA des Mannes sichergestellt.

Drei brutale Überfälle auf Frauen in Tiefgaragen wurden im Dezember in Innsbruck verübt. In zwei Fällen geht die Staatsanwaltschaft Innsbruck wegen der Intensität der verübten Gewalt von versuchtem Mord aus, im dritten Fall von Raub. Untersuchungen haben jetzt ergeben, dass die DNA des damals festgenommenen Kroaten an allen Tatorten zu finden war. Der Tatverdacht gegen den 26-jährigen Kroaten hat sich damit erhärtet.

Jetzt sei unter anderem noch ein psychiatrisches Gutachten ausständig. Erst dann könne Anklage erhoben werden, so der Sprecher der Staatsanwaltschaft, Hansjörg Mayr. Der Kroate befindet sich in Haft, er bestreitet die Taten.

Verdächtiger an Einbruchsserie beteiligt

Im Laufe der Ermittlungen hätten dem 26-Jährigen auch mehrere Einbrüche zugeordnet werden können, erklärte Mayr: „In der Wohnung des Mannes wurden Beutestücke gefunden“. Zudem hätten sichergestellte Schuhabdrücke mit denen des Mannes übereingestimmt. Der Prozess im Zusammenhang mit der Einbruchsserie ist laut dem Staatsanwaltschaftssprecher für den 19. Mai angesetzt.

ORF/Natalie Wander

Drei Tatorte innerhalb von drei Tagen

Am 20. Dezember wurde das erste Opfer, eine 34-jährige schwangere Frau, in einer Tiefgarage in Mühlau/Arzl niedergeschlagen und beraubt. Nur einen Tag später wurde die Tochter des Schauspielers Karl Heinz Böhm, Sissy Böhm, in einer Tiefgarage ihres Hauses in ein Auto gezerrt und entführt. Der Täter verursachte bei der Entführungsfahrt einen Unfall, Böhm wurde schwer verletzt. Erst nach dem dritten Fall am 22. Dezember, nachdem der Verdächtige eine 61-jährige Frau in einer Tiefgarage attackierte und mit ihrem Auto flüchtete, wurde er gefasst.

