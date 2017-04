Tour of the Alps: Giro- und WM-Test

Etliche Radprofis holen sich in der nächsten Woche bei der neuen Tour of the Alps in Tirol, Südtirol und im Trentino den Feinschliff für den Giro d’Italia. Für Tirol ist es auch ein erster Test für die Rad-WM, die 2018 hierzulande stattfinden wird.

Angeführt wird das Feld der Nachfolgeveranstaltung des Giro del Trentino von Geraint Thomas, Mikel Landa und Thibaut Pinot, die bei der Italien-Rundfahrt im Mai als Sieganwärter gelten.

Die erste der durchwegs anspruchsvollen Etappen führt von Kufstein zur Innsbrucker Hungerburg. Danach folgt ein Teilstück von Innsbruck über den Brenner durch das Pustertal nach Innervillgraten in Osttirol. Die restlichen drei Etappen verlaufen durch Südtirol und das Trentino zum Ziel in Trient.

Viele Bergetappen mit über 15.000 Höhenmetern

Neben sieben World-Tour-Mannschaften wie Sky, Astana, BMC und Bora gehen am Ostermontag auch das Team Tirol Cycling mit einigen Österreichern und Lokalmatador Stefan Denifl mit seiner neuen Mannschaft Aqua Blue Sport an den Start. „Die Tour of the Alps ist mit über 15.000 Höhenmetern brutal schwer, wir haben fast nur Bergetappen. Aber egal wie es kommt, ich freue mich riesig auf die Heimetappen und hoffe auf viele Tiroler Fans“, sagte Denifl.

Cycling team Tirol freut sich auf Heimetappen Am Ostermontag beginnt in Kufstein die Tour of the Alps. Für das Tirol Cycling Team wird auch der rasende Valens mit dabei sein.

In Tirol wird man am Montag und Dienstag also erstmals einen Vorgeschmack auf die bevorstehende Rad-WM 2018 verspüren. Die Veranstalter hoffen jedenfalls auf spannende Etappen und reges Zuschauerinteresse entlang der Strecke.

Verkehrsbehinderung entlang der Strecke

Vor allem für Dienstag rechnet die Polizei in Tirol auf Grund von Straßensperren mit durchaus längeren Wartezeiten für Autofahrer. Die zweite Etappe der Tour führt nämlich über den Brenner, weshalb sowohl Brennerautobahn als auch Brennerstraße zwischen 10.40 Uhr und 12.00 Uhr kurzfristig immer wieder gesperrt werden müssen. Aufgrund des ersten Werktages nach Ostern ist mit einem erhöhtem Schwerverkehrsaufkommen auf der A 13 in beiden Fahrtrichtungen zu rechnen, warnt die Polizei. Zudem ist mit verstärktem Urlauberrückreiseverkehr zu rechnen.

Links: