Bei Sturz in Silo lebensgefährlich verletzt

Ein 29-Jähriger hat am Freitag beim Sturz von einem Silo auf einem Bauernhof in Abfaltersbach im Bezirk Lienz lebensgefährliche Verletzungen davongetragen.

Nach Angaben der Polizei half der Einheimische einem Bekannten bei Arbeiten an dem Speicher. Der Schwerstverletzte wurde nach der Erstversorgung durch einen Notarzt per Rettungshubschrauber in das Krankenhaus nach Klagenfurt geflogen.

Die genauen Umstände des Absturzes waren vorerst unklar und Gegenstand von Ermittlungen. Zu dem Unfall war es gegen 14.00 Uhr gekommen. Der Bekannte des Mannes setzte die Rettungskette in Gang.