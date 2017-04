Wacker gewinnt auswärts, WSG erkämpft Remis

Insgesamt vier Punkte heimsten am Freitagabend die beiden Tiroler Vertreter in der Fußball-Erste-Liga ein. Wacker gewann beim FAC in Wien 2:1, die WSG Wattens holte trotz numerischer Unterlegenheit noch ein 3:3 gegen BW Linz.

Wacker Innsbruck hat den vierten Tabellenplatz in der Fußball-Erste-Liga am Freitag abgesichert. Die Tiroler feierten bei Schlusslicht FAC einen 2:1-Erfolg und machten damit einen großen Schritt im Kampf um den Klassenerhalt. Der Abstand auf die Wiener konnte auf zwölf Punkte ausgebaut werden, jener auf den zweiten Abstiegsrang, den nach der 28. Runde jetzt Horn einnimmt, beträgt neun Zähler.

FAC Wien - Innsbruck 1:2 (0:0) Grbic 90. (Elfmeter) / Kerschbaum 55., Siller 76. | FAC-Platz, Wien | Schiedsrichter: Manuel Schüttengruber

Im vierten Duell mit dem FAC in der laufenden Saison gingen die Tiroler erstmals in Führung. Nach einer ziemlich ausgeglichenen ersten Hälfte mit mehr Ballbesitz aufseiten der Gäste war es der starke Kerschbaum der die Vorentscheidung herbeiführte. Der 23-jährige Mittelfeldspieler traf nach Freitag-Lochpass (55.) und war auch am zweiten Treffer (76.) beteiligt. Nach seinem Freistoß köpfelte Sebastian Siller via Latte ein, FAC-Goalie Alexander Schlager machte keine gute Figur.

Mit einem Mann weniger noch 3:3 erzielt

Spannung pur wurde den Fans in Wattens geboten. Die Linzer legten durch Tore von Rene Renner (3./Elfmeter, 25.) und Jakob Kreuzer (51.) dreimal vor, die ab der 55. Minute nach einem brutalen Einsteigen des Dänen Niels-Peter Mörck dezimierten Hausherren konnten durch Milan Jurdik (17.), Florian Buchacher (35.) und Benjamin Pranter (93./Elfmeter) aber jedes Mal antworten. Dank des späten Ausgleichs sind die Tiroler, die im vierten Spiel gegen Blau-Weiß erstmals Gegentreffer hinnehmen mussten, 2017 zu Hause weiter unbesiegt.

Wattens - BW Linz 3:3 (2:2) Tore: Jurdik 17., Buchacher 35., Prantner 93. E / Renner 3. (Elfmeter), 25., Kreuzer 51. Rot: Mörck 55. | Gernot-Langes-Stadion, Wattens | Schiedsrichter: Alan Kijas

