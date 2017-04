Rettungsflüge durch Heer: Tirol zurückhaltend

Auf den jüngste Vorschlag von Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil (SPÖ), die Heereshubschrauber auch für Rettungsflüge einzusetzen, reagiert man in Tirol zurückhaltend. Vielmehr zeigt man sich mit dem Ist-Zustand zufrieden.

Tirol ist in Sachen Flugrettung mit dem Status quo „sehr zufrieden“. „Die Flugrettung funktioniert reibungslos“, hieß es auf Anfrage der APA aus dem Büro des zuständigen Landesrates Bernhard Tilg (ÖVP). Doskozils Vorschlag, dass das Heer mit seinen Hubschraubern Rettungsflüge übernehmen könnte, wollte man vorerst nicht bewerten. Erst wenn man das Konzept im Detail kenne, werde man dazu Stellung nehmen, hieß es.

Bergrettung grundsätzlich offen

Der Chef der Tiroler Bergrettung, Peter Veider, steht dem Vorschlag von Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil (SPÖ), wonach Heeres-Hubschrauber Flugrettungsdienste übernehmen könnten, „grundsätzlich offen“ gegenüber. Für die Bergretter sei „egal“, wer die Flüge durchführt, so Veider gegenüber der APA am Freitag: „Die einzige Voraussetzung ist Schnelligkeit.“

Denn bei vielen Einsätzen gehe es um „Leben und Tod“. Da müsse die Alarmierung „unbürokratisch“ laufen, und die Maschinen schnell in der Luft sein. „Auch muss die Koordination und Disposition in Tirol über die Leitstelle laufen“, sagte Veider.

Berg- und Flugretter gut eingespielt

Technische Besonderheiten, die eine Hürde in der Zusammenarbeit mit den Bergrettern darstellen könnten, sah Veider keine. Mit einer gewissen Vorlaufzeit sei das sicher machbar. Der Bergrettungschef wies aber darauf hin, dass Flugretter und Bergretter in Tirol „eingespielt“ seien. Zudem gab Veider zu bedenken, dass Privathubschrauber in diversen Skigebieten zu saisonalen Spitzenzeiten ständig einsatzbereit seien. „Grundsätzlich ist uns egal, welche Farbe die Hubschrauber haben. Sie müssen nur schnell einsatzbereit sein“, so Veider: „So haben wir das auch in der Vergangenheit gehalten.“

