Haltestellen entfallen wegen DB-Baustelle

Eine Großbaustelle der Deutschen Bahn in Bayern hat ab Karfreitag auch Auswirkungen auf den Zugverkehr in Tirol. In den nächsten drei Monaten fallen in Kufstein, Jenbach und Ötzal-Bahnhof mehrere planmäßige Halte von Railjetzügen aus.

Die Deutsche Bahn erneuert in Bayern Gleise und Oberleitungen, wodurch der Bahnverkehr am Deutschen Eck immer wieder nur eingleisig abgewickelt werden kann. Dadurch benötigen die Railjetzüge, die von Salzburg kommend über das Deutsche Eck unterwegs sind, rund sieben Minuten mehr Fahrzeit. Damit diese Fernverkehrszüge „möglichst pünktlich an die Schweizer Bahn“ übergeben werden können, werden für die nächsten drei Monate ansonsten planmäßige Zughalte in Kufstein, Jenbach und Ötztal ausfallen. Pro Bahnhof werden laut ÖBB bis zu sechs planmäßige Railjethalte wegfallen.

Längere Reisezeit einplanen

Betroffen sind allerdings nur jene Züge, die von Salzburg/ Wien oder Graz kommen und Richtung Vorarlberg fahren. Bahnkunden, die von Wien kommend nach Kufstein müssen, benötigen für die Rückfahrt von Wörgl nach Kufstein kein eigenes Ticket, heißt es von den ÖBB. Für Bahnreisende, die nach Jenbach wollen, ergibt sich durch den Umstieg in Wörgl auf die S-Bahn eine rund 20 Minuten längere Reisezeit.

Umstieg auf Busse oder Regionalzüge

Auch beim ÖBB-Bahnhof Ötztal fallen sechs planmäßige Railjethalte aus Wien aber auch jene von EC-Zügen aus Graz kommend aus. Pendler müssen für die Fahrt von Innsbruck nach Ötztal auf die Regionalexpresszüge umsteigen, dadurch ergibt sich eine um zwölf Minuten längere Fahrt. Für Bahnreisende, die Richtung Vorarlberg fahren wollen, werden von Ötztal aus Zubringerbusse nach Landeck/Zams angeboten. Die ÖBB weisen darauf hin, dass auch der letzte Railjet ab Innsbruck mit Abfahrt um 21.50 Uhr in den nächsten drei Monaten nicht in Ötztal hält, Bahnkunden müssen bis 22.37 Uhr auf den Regionalzug warten.

Kleinere Anpassungen gibt es infolgedessen auch bei 18 Nahverkehrszügen – unter anderem fahren einige S-Bahnen ab Kufstein zwischen sieben und neun Minuten früher Richtung Wörgl ab.

