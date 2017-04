Mehr Personal für Kinderkardiologie

Nach eineinhalb Jahren hat die Kinderkardiologie an der Innsbrucker Klinik mit Ralf Geiger wieder einen Chef. Der gebürtige Deutsche ist nach Jahren in Südtirol nach Innsbruck zurückgekehrt. Ihm sollen weitere Kinderärzte folgen.

Ende 2016 schlug die Österreichische Gesellschaft für Kinder- und Jugendheilkunde nach mehreren Abgängen an der Innsbrucker Kinderkardiologie Alarm. Es drohe eine Minimalversorgung auf Ordinationsbasis, so die Warnung der renommierten Kinder-Mediziner - mehr dazu in Minimalversorgung für herzkranke Kinder.

Kinderkardiologie wird personell aufgestockt

Nach eineinhalb Jahren ohne fixen Chef soll es mit der Berufung des neuen Leiters Prof. Ralf Geiger wieder bergauf gehen. Es werden Ärzte angestellt, so Geiger. Wieviele neue Dienstposten zur Verfügung gestellt werden, konnten die Rektorin der und die ärztliche Direktorin der Klinik Innsbruck nicht sagen.

Bewerbungen von jungen Kinderkardiologen Die Kinderkardiologie sei „personell ausgedünnt“. Umso mehr freue sich Geiger, dass er bereits mehrere Bewerbungen von Kinderkardiologen erhalten hat.

Keine neue Kinder-Herzchirurgie

Den Aufbau einer neuen Kinder-Herzchirurgie strebe man an der Klinik derzeit nicht an. Es würden zu wenige Eingriffe anfallen, um dafür ein kompetentes Team aufbauen zu können. Für Herzoperationen soll statt dessen die Zusammenarbeit mit anderen Zentren - vor allem mit Wien - verstärkt werden. In Innsbruck will man sich auf Diagnose und Nachbehandlung konzentrieren.

Für Geiger ist der Dienstbeginn in Innsbruck ein Neustart und eine Rückkehr. Der 58-Jährige war zuletzt als Primar der Abteilung für Pädiatrie des Krankenhauses Bruneck tätig. Vor seinem Wechsel nach Südtirol war Geiger stellvertretender Leiter der Univ.-Klinik für Pädiatrie III in Innsbruck. Der gebürtige Frankfurter studierte in Innsbruck, habilitierte und schloss seine Facharztausbildung ab.

Respekt für Mitarbeiter Ralf Geiger drückte seinen Mitarbeitern am Mittwoch seinen Respekt aus. Es sei nicht einfach, so lange das Niveau ohne Chef zu halten, so Geiger.

Die Rektorin Helga Fritsch bezeichnete Geiger als engagierten Arzt und Forscher, der stark in der Lehre involviert und Initiator des „ersten umfassenden Kinderkardiologiekurses für den deutschsprachigen Raum“ gewesen sei. Auch die ärztliche Direktorin der Klinik Innsbruck zeigte sich erfreut über die Bestellung. Ralf Geiger kenne sich bestens mit den hiesigen Gegebenheiten aus, so Kofler.

Link: