Wieder Sieg für Hypo Tirol bei Finalserie

Hypo Tirol hat am Dienstagabend mit einem 3:1-Heimsieg über Posojilnica Aich/Dob den nächsten Schritt zum zehnten Volleyball-Meistertitel gemacht. Der Titelverteidiger dominierte das zweite Match klar mit 2:0. Spiel drei folgt am Samstag in Kärnten.

Am Rande des Finalspiels war natürlich der Sponsorenstreit zwischen dem Serienmeister, der noch immer nicht für die kommende Saison genannt hat, und dem heimischen Verband (ÖVV) das Hauptthema - mehr dazu in Liga droht wegen Sponsorstreits Abschied Tirols.

Pönale wegen Hauptsponsor

Tirol-Manager Hannes Kronthaler sprach im ORF von „100.000 Euro Strafe“ und einem „sittenwidrigen Regulativ, das geändert gehört“. Der ÖVV verhängte die sechsstellige Pönale gegen den Innsbrucker Club, weil dieser bei Heimspielen nicht die verpflichtenden Werbebanden des Liga-Hauptsponsors DenizBank aufstellt.

Schon im Vorjahr war der seit langem vom Tiroler Geldinstitut Hypo unterstützte Meister deshalb zur Kasse gebeten worden. Laut Kronthaler habe die Strafe damals „30.000 Euro“ betragen. Doch mit der nun vorgenommenen Verschärfung „ist Profisport im Volleyball in Österreich vorbei“, betonte der Tirol-Manager. Es liege nun an der Landesverbandspräsidentenkonferenz, „ob es in Zukunft in Österreich Profi-Volleyball gibt“, so Kronthaler.

ORF Sport+ überträgt live

Dienstag-Ergebnis der DenizBank Volley League der Herren - Finale (best of seven), 2. Spiel: Hypo Tirol - Posojilnica Aich/Dob 3:1 (18,-22,10,22). Stand in der Serie: 2:0; 3. Spiel am Samstag (20.20 Uhr/live ORF Sport +) in Bleiburg.

