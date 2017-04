Mann beim „Abseilen“ aus Hotel abgestürzt

An einem belebten Platz in Innsbruck ist es am Dienstag Nachmittag zu einem mysteriösen Unfall gekommen. Ein 41-jähriger Mann seilte sich an diversen Textilien aus dem 4. Stock ab und stürzte in die Tiefe. Er wurde schwer verletzt.

Der Deutsche knotete Leintücher, Vorhänge und andere Stoffe zusammen und ließ sich daran aus dem Fenster des Hotel Europa am Platz vor dem Innsbrucker Hauptbahnhof hinuntergleiten. Als das „Tau“ riss, zog sich der Mann schwere Verletzungen zu.

ORF

Laut Polizei war der Deutsche ohne Begleitung unterwegs, er war Gast des Hotels und hatte seine Rechnung bereits bezahlt. Er wurde in die Klinik Innsbruck gebracht.