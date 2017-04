Kleiderdiebe zu Haftstrafen verurteilt

Am Landesgericht sind am Dienstag zwei Männer zu mehrmonatigen Haftstrafen verurteilt worden. Die beiden waren beim Stehlen von hochwertigen Kleidungsstücken in Längenfeld einer aufmerksamen Verkäuferin aufgefallen.

Anfang Februar fielen die zwei Männer – ein Schweizer und ein serbischer Staatsbürger - einer Verkäuferin auf. Sie beobachtete, wie einer der beiden offensichtlich versuchte, sich eine teure Jacke unter den eigenen Anorak zu stecken - mehr dazu in Gefasstes Diebesduo international auf Tour. Die Verkäuferin sprach den Mann an, dieser ließ die Jacke fallen und flüchtete mit seinem Kompagnon. Die Polizei nahm sie schließlich bei einem Postbus fest.

Angeklagte bestritten Taten nicht

Am Dienstag mussten sich die beiden Angeklagten im Alter von 27 und 30 Jahren wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Diebstahles am Landesgericht verantworten. Den beiden wurde Diebstahl von hochpreisigen Markenwaren in Skiorten wie Längenfeld, Ischgl, St. Anton, aber auch in Salzburg vorgeworfen, der Großteil der Beute konnte sichergestellt werden.

Beide zeigten sich vor Gericht umfassend geständig. Der Erstangeklagte wurde zu 18 Monaten, der zweite Anklagte zu neun Monaten Haft, davon sechs Monate bedingt, verurteilt. Die beiden nahmen das Urteil an, der Vertreter der Staatsanwaltschaft gab kein Erklären ab. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.