Viel Schadholz durch Borkenkäfer

Der Borkenkäfer hat in Tirols Wäldern im vergangenen Jahr doppelt so viele Schäden verursacht wie im Jahr davor. Das geht aus dem Bericht des Bundesforschungszentrums für Wald hervor.

115.000 Festmeter Schadholz wurden im Vorjahr in Tirol durch Borkenkäfer verursacht. Der Grund dafür war das Wetter im Jahr 2015, erklärt Gernot Hoch, der Leiter des Instituts für Waldschutz. Denn durch den warmen und trockenen Sommer und Herbst konnten sich viele Larven entwickeln und ausbreiten, um dann als Käfer zu überwintern. Durch den folgenden warmen Frühling startete der Käferflug früh. Das hat besonders im Sommer 2016 für starken Befall durch Borkenkäfer und große Mengen Schadholz gesorgt.

ORF

Entwicklung in diesem Jahr noch offen

Wie stark der Borkenkäferbefall in diesem Jahr sein wird, ist noch offen. Denn das hängt auch von der Witterung ab. Der Forstschutz muss jedenfalls schon jetzt nach den vielen warmen Tagen aktiv werden.

Borkenkäfer sind auch in Kärnten ein Problem

In Kärnten droht in diesem Jahr erneut eine Borkenkäferplage. Das Problem ist neben dem Klimawandel mit den steigenden Temperaturen auch das Pflanzen von Fichten an ungeeigneten Standorten - mehr dazu in Borkenkäfer - die hausgemachte Plage