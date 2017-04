Später Ostertermin lässt Hoteliers stöhnen

Durch den heuer späten Ostertermin müssen Tirols Touristiker Einbußen bei den Nächtigungszahlen hinnehmen. Im Großteil der Tourismusorte zeigt man sich mit der Buchungslage aber durchaus zufrieden.

Vor allem in den höher gelegenen Skigebieten Tirols ist die Buchungslage für die Osterferien gut. Im Paznaun und Ischgl sei es sogar schwer, noch ein freies Zimmer für die kommenden zwei Wochen zu finden. Nicht voll, aber durchaus gut gebucht sind auch die Hotels und Pensionen in Hintertux und im Ötztal, die Pisten seien da wie dort in einem sehr guten Zustand.

Michael Reusse

Ähnlich ist die Situation in St. Anton am Arlberg. Man könne sie zwar nicht mit Osterferien im März vergleichen, dafür, dass Ostern heuer so spät ist, sei man durchaus zufrieden, so die Touristiker. Einbußen müssen in erster Linie niedrig gelegene Skiorte, etwa in der Region Wilder Kaiser Brixental hinnehmen. In der Skiwelt ist der Skibetrieb seit einer Woche eingestellt.

