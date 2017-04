Gleitschirm blieb in Stromleitung hängen

In Hippach (Bezirk Schwaz) ist Sonntagvormittag eine Gleitschirmpilotin beim Startmanöver in einer 10-kV-Stromleitung hängen geblieben. Sie wurde unbestimmten Grades verletzt.

Die Frau geriet kurz nach dem Start mit ihrem Gleitschirm in die 10-kV-Stromleitung bei Hippach. Bei dem Unfall erlitt sie einen Stromschlag.

ZOOM-Tirol

Die Feuerwehr barg die Frau von der Stromleitung, sie wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades in die Klinik nach Innsbruck geflogen. Durch den Unfall fiel im Bereich Schwendberg der Strom aus.

ZOOM-Tirol

Erst am Samstag ist ein 46-jähriger Deutscher in Fulpmes (Bezirk Innsbruck-Land) mit seinem Gleitschirm gegen eine Hausmauer geprallt - mehr dazu in Paragleiter prallt gegen Hausmauer.