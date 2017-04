Vergewaltigung gerade noch verhindert

Wegen versuchter Vergewaltigung ist in der Nacht auf Sonntag ein 19-Jähriger in Innsbruck festgenommen worden. Der Somalier hatte eine Frau um Feuer gebeten und sie dann angegriffen. Zeugen alarmierten die Polizei.

Gegen 2.25 Uhr war eine 22-jährige Innsbruckerin nach einem privaten Besuch im Olympischen Dorf auf der Haller Straße unterwegs zum Night-Liner. Dabei bat sie der 19-jährige Somalier um Feuer und griff sie an.

Vorbeifahrende Augenzeugen beobachteten den Angriff des Mannes auf die Frau und verständigten die Polizei. Nach Auskunft der Polizei waren Streifenbeamte in der Nähe und konnten den Somalier buchstäblich von der Frau herunterreißen. Sowohl Opfer als auch Täter erlitten leichte Verletzungen.

Erneut Vergewaltigung in Salzburg

In der Nacht auf Samstag ist in der Salzburger Altstadt eine 37-jährige Frau auf dem Nachhauseweg von einem Lokal von einem Unbekannten vergewaltigt worden. Erst vor drei Wochen hatte es in der Linzergasse eine Vergewaltigung gegeben - mehr dazu in Erneut Vergewaltigung in Salzburger Altstadt.