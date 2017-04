Rund 250 Delegierte bei SPÖ-Parteitag

Beim außerordentlichen Landesparteitag der Tiroler SPÖ haben sich am Samstag rund 250 Delegierten in der Blaike in Völs eingefunden. Neben einem Referat von Bundeskanzler Christian Kern stand die Wahl der Listen zur Landtags- und Nationalratswahl am Programm.

Der Landesparteitag steht unter dem Motto „#alles neu“. Die Lienzer Bürgermeisterin Elisabeth Blanik, die im Oktober des vergangenen Jahres nach internen Grabenkämpfen zur neuen und ersten Tiroler SPÖ-Chefin gewählt worden war - mehr dazu in Blanik mit großer Mehrheit neue SPÖ-Chefin, will sowohl für die Landtags-, als auch für die Nationalratswahlen ein neues und jüngeres Team um sich versammeln.

ORF/Unterweger

„Es ist für uns wichtig, die Mandatszahl zu halten. Wir müssen das Vertrauen der Menschen wieder zurückgewinnen.“ Sollte die SPÖ bei der Landtagswahl weniger als fünf Mandate bekommen, werde sie persönlich ihre Konsequenzen ziehen, so Blanik.

