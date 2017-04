Mädchen bei Traktorunfall schwer verletzt

Eine 16-Jährige ist Freitagnachmittag bei einem Traktorunfall in Schlitters (Bezirk Schwaz) schwer verletzt worden. Der Traktor, gelenkt von ihrem 17-jährigen Cousin, kam ins Schleudern und stürzte um. Das Mädchen wurde unter dem Führerhaus eingeklemmt.

Ein 17-jähriger Einheimischer war gemeinsam mit seiner 16-jährigen Cousine mit einem Traktor auf einer Gemeindestraße in Schlitters unterwegs. Vermutlich wurde der Fahrer durch eine in den Fußraum gefallene Brille dermaßen stark abgelenkt, dass der Traktor ins Schleudern geriet und in der angrenzenden Wiese seitlich umkippte. Die 16-Jährige wurde dabei unter dem Führerhaus des rund fünf Tonnen schweren Traktors eingeklemmt. Ein Ersthelfer konnte mit einem Wagenheber die Kabine leicht anheben, ehe die Feuerwehr die 16-Jährige barg.

ZOOM-Tirol

Unfallopfer liegt auf Intensivstation

Sie erlitt schwere Verletzungen im Brustbereich und wurde nach schwieriger Bergung mit dem Heli 4 in die Innsbrucker Klinik geflogen. Dort liegt sie nun auf der Intensivstation, ihr Zustand ist laut Klinik stabil. Der 17-jährige Cousin wurde verletzt ins Krankenhaus Schwaz gebracht. Er hat eine gültige Lenkerberechtigung für den Traktor.