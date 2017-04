Erste Liga: Remis für Wacker und Wattens

Im Gleichklang marschieren Tirols Fussball- Erstligaklubs durch die Meisterschaft. Am Freitag gab es sowohl für die WSG Swarovksi Wattens als auch für den FC Wacker Innsbruck ein Unentschieden.

Dabei hat Wacker am Tivoli gegen Wiener Neustadt schon wie der sichere Sieger ausgesehen. In der ersten Halbzeit war es eine helle Freude der jungen Wacker Truppe zuzuschauen: Offensiv, aggressiv und auch effektiv. Der slowenische Goalgetter Patrick Eler brachte sein Team bis zur Pause verdient mit 2:0 in Führung.

Wiener Neustadt gelang Aufholjagd

Dann aber riss plötzlich der Faden. Wiener Neustadt gelang ein schneller Anschlusstreffer und eine Viertelstunde vor Schluss erzielten sie sogar noch den 2:2-Ausgleichstreffer. „Da müssen wir daraus lernen und versuchen, es besse zu machen. Es hängt sich jeder rein, aber plötzlich ist die Selbstsicherheit weg. Jetzt fühlt sich das Unentschieden wie eine Niederlage an“, so Trainer Karl Daxbacher nach dem Spiel.

2:2 auch für WSG Wattens

Während Wacker Innsbruck einen mehr als möglichen Sieg verschenkte, erkämpfte sich die WSG Wattens im Westderby bei Austria Lustenau ein hochverdientes 2:2 Unentschieden. Die Wattener gingen in Lustenau durch Jurdik sogar zweimal in Führung. Bis eine Minute vor Spielschluss hielt die Führung, dann gelang den Lustenauern doch noch der Ausgleich.

