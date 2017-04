Kirchenglocke größer als die Pummerin

Größer als die Pummerin des Stephansdoms ist die Glocke, die die Firma Grassmayr am Freitag in Innsbruck präsentiert hat. Die über 25 Tonnen schwere Glocke soll ab nächstem Jahr in der neuen Kathedrale in Bukarest hängen.

Im Juni vergangenen Jahres begannen die Arbeiten an der Lehmform, die Glocke wurde am 11. November gegossen, dann konnte die Glocke mehrere Wochen auskühlen. Ausgepackt wurde sie Anfang Dezember, wie der Geschäftsführer der Glockengießerei Grassmayr, Johann Grassmayr, schildert.

Geschäftsführer Johann Grassmayr Die Vorarbeiten für so eine große Glocke hätten mehrere Monate gedauert, der Guss nur neun Minuten.

Größte schwingende Kirchenglocke der Welt

Die fertiggestellte Glocke ist mit einer Höhe von 3,13 Meter und einem Gewicht von über 25 Tonnen schwerer als die Pummerin im Wiener Stephansdom, die 20,1 Tonnen wiegt. Sie ist auch schwerer als die Glocke des Kölner Doms, die 24 Tonnen schwer ist. Damit ist die Innsbrucker Glocke die größte schwingende Kirchenglocke der Welt. Wie Johann Grassmayr erläuterte, zeichne die Glocke ein sehr tiefer Schlagton – 131 Hertz - aus.

ORF

Die Kirchenglocke wurde für die neue orthodoxe Kathedrale in der rumänischen Hauptstadt Bukarest hergestellt. Dort wird sie erstmals 2018 erklingen.

Größte schwingende Kirchenglocke So klingt die über drei Meter große und über 25 Tonnen schwere Kirchenglocke.

Zwischenstationen am Weg nach Bukarest

Der Transport nach Bukarest werde allerdings eine große Herausforderung, da die Glocke nicht auf direktem Weg nach Bukarest gelange, komme sondern mehrere Zwischenstationen in Rumänien einlege, erklärte Grassmayr.

ORF

Beauftragt wurden die Grassmayrs vom Patriarchen der rumänisch-orthodoxen Kirche, Daniel I., dessen Konterfei auf der Glocke verewigt ist. 3sat hat den Herstellungsprozess der Glocke für die neue Kathedrale in Bukarest bis zum ersten Anschlagen begleitet. Zu sehen ist die 45 Minute lange Dokumentation am Ostersonntag um 19.15 Uhr in 3sat.

Wenn die 25 Tonnen schwere Glocke demnächst erklingen wird, werden wohl nur die Kölner traurig sein. Ihr „Dicker Pitter“, die St. Petersglocke im Südturm des Doms, verliert dann nach fast 100 Jahren ihren Status als größte schwingend geläutete Glocke der Welt.

Link: