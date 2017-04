Mit Auto durch Auslage gefahren

Mit ihrem Pkw durch die Scheibe eines Drogeriegeschäfts ist eine 57-jährige Frau am Donnerstag in Telfs gefahren. Auch vor einer Woche fuhr ein Autofahrer in dieser Straße durch eine Scheibe. In beiden Fälle wurde niemand verletzt.

Die 57-jährige Einheimische konnte es sich nicht erklären, wie es dazu kommen konnte, dass sie gegen 9.20 Uhr mit ihrem Auto mit Automatik-Schaltung in die Auslage der Drogerie in der Anton-Auer-Straße in Telfs fuhr.

Zeitungsfoto.at

Das Fahrzeug blieb unmittelbar vor dem Kassabereich stehen. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich keine Personen in diesem Bereich. Der entstandene Schaden liegt im vierstelligen Bereich.

Zeitungsfoto.at

Ähnlicher Unfall vor wenigen Tagen

Vor wenigen Tagen ereignete sich in derselben Straße in Telfs ein ähnlicher Unfall. Ein 77-jähriger Mann verwechselte bei seinem Pkw möglicherweise das Gas- mit dem Bremspedal und fuhr durch ie Glasscheibe in einem Supermarkt. Verletzt wurde auch bei diesem Unfall niemand - mehr dazu in Durch Glasscheibe in Supermarkt gefahren.