Med-Uni: Fritsch nicht mehr im Dreiervorschlag

Die Wahl des Rektors der Medizinischen Universität Innsbruck wird noch einmal spannend. Der Senat änderte den Dreiervorschlag der Findungskommission und strich die amtierende Rektorin Helga Fritsch von der Liste.

Zehn Personen bewarben sich für die Position der Rektorin bzw. des Rektors an der Medizinischen Universität Innsbruck. Sieben Bewerber wurden zu einem Hearing eingeladen - mehr dazu in Sieben Anwärter für Med-Uni-Rektorat. Anschließend legte die Kommission einen Dreiervorschlag vor - mehr dazu in Dreiervorschlag für Med Uni Innsbruck.

Neben Fritsch wurde auch der Tiroler Georg Schett von der Universität Erlangen/Nürnberg auf dem nun vorliegenden Vorschlag des Senats ersetzt. Einziger Kandidat, der aus dem Dreiervorschlag der Findungskommission geblieben ist, ist der Direktor des Innsbrucker Psychiatrie-Departments, Wolfgang Fleischhacker.

Unirat wählt neuen Rektor

Der Senat setzte neben Fleischhacker die Innsbrucker Gender-Medizinerin Margarete Hochleitner auf die Liste. Hochleitner kam zuvor zwei Mal bei einer Rektorswahl nicht zum Zug. Neu ist auch der Pathophysiologe Arno Helmberg. Aus dem nun vorliegenden Vorschlag des Senats wählt der Unirat dann den neuen Rektor oder die neue Rektorin.

