Felipe: „Glawischnig bleibt Parteichefin“

Ingrid Felipe, Landeshauptmann-Stellvertreterin und stellvertretende Parteichefin der Grünen, hat am Mittwoch im ZiB2-Interview Ablösegerüchte rund um Parteichefin Eva Glawischnig zurückgewiesen. Es handle sich um Gerüchte.

Die Spekulation der Tageszeitung „Der Standard“, wonach Lothar Lockl Eva Glawischnig an der Parteispitze der Grünen ablösen könnte, stimme nicht, so Ingrid Felipe im Gespräch mit Armin Wolf. „Es hat sich als Gerücht enttarnt. Eva Glawischnig ist auf dem Weg der Besserung. Sie bleibt Parteichefin.“ Dass sie selbst als Nachfolgerin genannt werde, schmeichle ihr zwar, sie wolle aber die Tiroler Grünen in die nächste Landtagswahl führen, bekräftigte Felipe. „Wenn ich mich der Wahl (Anm. in Tirol) stelle, werde ich auch der Verantwortung gerecht werden und das Amt ausüben.“

Felipe: „Es ist sehr unglücklich gelaufen“ Ingrid Felipe, Landessprecherin der Tiroler Grünen und Stellvertreterin von Bundessprecherin Eva Glawischnig, ist in der ZIB 2 zu Gast. Im Studiogespräch dementiert sie die Rücktrittsgerüchte um Eva Glawischnig und äußert sich zu der Trennung von den Jungen Grünen.

Das Bild, das die Grünen in den vergangenen Tagen erzeugt haben, sei „kein optimales“ gewesen, räumte Felipe aber ein. Die Kommunikation rund um den Rauswurf der Jungen Grünen wegen deren Unterstützung einer neuen Studentenorganisation benotete Felipe gar nur mit einer „schwachen 4“. Man habe kein schönes und gewinnendes Bild nach außen präsentiert. Der Beschluss der Bundespartei bleibe aber aufrecht.

Kein Interesse an neuer Plattform

Dass die Bundespartei nun eine neue Jugendorganisation aufbauen will, interessiert wiederum die Jungen Grünen Tirol und Salzburg nicht - sie stellten sich Mittwochabend in beinahe zeitgleichen Aussendungen demonstrativ hinter die Bundesorganisation der Jungen Grünen - mehr dazu in Tiroler Grüne halten an Jungen Grünen fest.

Man habe „kein Interesse“ an den Plänen, anstelle der Jungen Grünen eine neue Plattform aufzubauen, ließen die Jungen Grünen Tirol wissen. „Wir sind Teil der Jungen Grünen Bundesorganisation. Wir stehen hinter unserem Bundesvorstand und unserer Sprecherin Flora Petrik“, betonte Sprecher Jakob Fitzner. Man stehe auch zu den Grünen Studierenden.

