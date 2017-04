Anonyme Hilfe in Krisensituationen

Beziehungsprobleme, Einsamkeit und psychische Erkrankungen sind die Hauptthemen, mit denen im Vorjahr knapp 19.000 Menschen Hilfe bei der Telefonseelsorge in Tirol gesucht haben. Neu ist seit Ende 2016 die Möglichkeit einer Chat-Beratung.

„Hier hört ein Mensch“ lautet der neu Slogan der Telefonseelsorge. Die 80 ehrenamtlichen Mitglieder sind an 365 Tagen im Jahr Ansprechpersonen für die Probleme der Tirolerinnen und Tiroler.

15.640 Gespräche wurden im Jahr 2016 geführt. Dazu kamen noch in Kooperation mit den anderen acht Telefonseelsorgestellen in Österreich 2.900 Mails und 152 Chats. Die Möglichkeit der Beratung in Chat-Form ist seit Ende 2016 neu. Chattermine können über die Homepage der Telefonseelsorge gebucht werden.

Hilfe durch Reden, Schreiben oder Chatten

Wie die Leiterin der Telefonseelsorge Innsbruck, Astrid Höpperger, erklärte, zeige die Erfahrung, dass Reden bzw. Schreiben und Chatten helfe. „Wenn ich das, was mich belastet, aussprechen oder niederschreiben kann, dann kann ich es schon dadurch selbst besser begreifen. Schnelle Lösungen und Antworten gibt es in schwierigen Lebenssituationen nicht.“

Seit fünf Jahren Beratung im Internet

Seit fünf Jahren bietet die Telefonseelsorge neben ihrem „klassischen“ Beratungsangebot am Telefon eine kostenlose Beratungsmöglichkeit im Internet an. Ein verschlüsseltes webbasiertes System (https:) garantiert den Ratsuchenden höchstmögliche Anonymität und Datensicherheit. Das System funktioniert wie ein Briefkasten, in den die Anfragen und Antworten von Usern und Beratern hineingelegt und wieder heraus geholt werden.

Spätestens innerhalb von 48 Stunden sollen Hilfesuchende eine erste Antwort erhalten. 10.000 Anfragen konnten nach Angaben der Telefonseelsorge in diesen fünf Jahren bewältigt werden. Die Zahl der Menschen, die diese Form der Beratung wählen, wächst ständig.

25 Chat-Berater in Österreich

Seit 2016 gibt es die Möglichkeit, Chat-Beratung als neuen Beratungszweig der Onlineberatung der Telefonseelsorge in Anspruch zu nehmen. 25 Chat-Berater aus ganz Österreich - davon vier aus Tirol - bieten Einzelchats in einem geschützten virtuellen Beratungsraum an.

Das „Chatten“ ist für viele Menschen, vor allem Jugendliche und junge Erwachsene, ein selbstverständlicher Teil ihrer Kommunikation. Ziel der Chat-Beratung ist es, solche ratsuchenden Menschen in Lebenskrisen zu unterstützen und zu begleiten und wenn möglich am Ende jedes Chats gemeinsam neue Perspektiven zu erarbeiten.

Deutlich mehr Frauen suchen Hilfe

Am häufigsten rufen Menschen zwischen 40 und 60 Jahren an. In der Onlineberatung sind es überwiegend Menschen zwischen 20 und 40 Jahren. Zwei Drittel der Menschen, die sich an die Telefonseelsorge wenden, sind Frauen. Doch auch der Anteil der Männer steigt.

Telefonnummer 142:

Die Telefonseelsorge ist rund um die Uhr unter der Nummer 142 zu erreichen.

Die meisten Personen suchen in der zweiten Tageshälfte bis tief in die Nacht hinein um Hilfe. In der Zeit würden oft die Anforderungen und Abwechslungen des Alltags wegfallen, belastende Gedanken drängender werden und das Alleinsein werde deutlicher spürbar. In dieser Zeit könne es mitunter auch schwierig sein, bei der kostenlosen Telefonnummer „142“ durchzukommen, deshalb seien besonders in den Abendstunden möglichst viele Dienste doppelt besetzt, schildern Mitarbeiter der Telefonseelsorge.

