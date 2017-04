Nach Autounfall in akuter Lebensgefahr

Am Dienstagabend hat sich bei Ötz ein folgenschwerer Unfall ereignet. Ein 18-Jähriger stieß frontal mit dem Pkw einer 21-Jährigen zusammen. Die Frau befindet sich in akuter Lebensgefahr an der Klinik. Der junge Mann hatte keinen Führerschein.

Der Unfall ereignete sich gegen 20.50 Uhr auf der Ötztalbundesstraße bei Habichen. Der 18-jährige Einheimische war talauswärts mit dem Auto seines Großvaters unterwegs, das für den Verkehr nicht zugelassen war, weil das Wechselkennzeichen fehlte. Aus noch ungeklärter Ursache geriet der junge Mann über die Fahrbahnmitte und kollidierte frontal mit dem Pkw einer 21-jährigen Einheimischen.

zeitungsfoto.at

Durch den Zusammenstoß wurden beide Lenker in ihren Fahrzeugen eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr mittels Bergeschere befreit werden. Nach der Erstversorgung wurden beide in die Klinik nach Innsbruck gebracht.