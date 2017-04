Dritter Versuch von Andy Holzer am Everest

Der blinde Extremkletterer Andy Holzer bricht am Montag zu seinem dritten Versuch auf, den Mount Everest zu besteigen. Zweimal musste Holzer aufgeben, einmal wegen einer Lawine und ein zweites mal nach einem Erdbeben.

Die beiden Heeresbergsteiger Wolfgang Klocker und Clemens Bichler werden den 50-jährigen Tristacher begleiten. Von München aus führt die Expedition vorerst über Kathmandu und Lhasa zum „Dach der Welt“. Von Lhasa aus werde man sich über das tibetische Hochland auf 4.000 bis 5.000 Metern Höhe in mehreren Tagen mit Geländewagen in Richtung Süden zum Everest begeben, sagt Andy Holzer.

Zeit für Gipfelbesuch ab 10. Mai

Ab Mitte April werde man dann von der Nordseite des Everest operieren. In der Zeit zwischen 10. und 25. Mai will Holzer in die Gipfelregion vorstoßen, „wenn nicht wieder irgend was dazwischenkommt, das wissen wir ja nicht“.

