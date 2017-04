Wasserleiche: vermisste Wörglerin?

Nach dem Fund einer Wasserleiche am Samstag am Innrechen in Kirchbichl ermittelt das Landeskriminalamt. Bei der Toten könnte es sich um die seit Februar vermisste 26-jährige Mutter aus Wörgl handeln. Eine Obduktion wurde angeordnet.

Am Samstag in den Morgenstunden wurde am Rechen in Kirchbichl eine Leiche aus dem Inn geborgen. Bei der Leiche handelt es sich um eine Frau, das können die Ermittler bereits bestätigen. Die genaue Personsfeststellung sei aber noch im Gange, erklärte Walter Pupp, der Leiter des Landeskriminalamtes Tirol. Auf die Frage, ob es sich bei der gefundenen Leiche um die seit Februar vermisste Frau aus Wörgl handeln könnte, sagte Pupp, das könne er derzeit weder bestätigen noch ausschließen. Gewissheit werde erst die angeordnete Obduktion bringen, Pupp rechnet für Montag mit einem Ergebnis.

zoom.tirol

Mutter seit Februar in Wörgl vermisst

Die 26-jährige Wörglerin ist am zweiten Februar nach ihrer Arbeit nicht nach Hause gekommen - mehr dazu in: Rätsel um verschwundene Wörglerin. Das lange Verschwinden der zweifachen Mutter stellte die Polizei vor ein Rätsel, auch ein Gewaltverbrechen konnten die Ermittler von Anfang an nicht ausschließen. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Mordes. Zwei Verwandte der Frau wurden in Untersuchungshaft genommen, aber wieder freigelassen - mehr dazu in: Vermisste Frau in Wörgl: U-Haft aufgehoben.