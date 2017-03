1.400 Kilogramm Marihuana beschlagnahmt

1.400 Kilogramm Marihuana haben in der Nacht auf Freitag Carabinieri in Südtirol am Reschenpass nahe der österreichischen Grenze beschlagnahmt. Der Fund gelang bei der Kontrolle eines Lkw.

Die Carabinieri hielten den Lkw mit Anhänger an und kontrollierten ihn, wobei sie die riesige Menge an Drogen entdeckten und sicherstellen konnten. Der osteuropäische Fahrer des Lkws wurde festgenommen, berichtet die italienische Nachrichtenagentur ANSA. Details zu dem Drogenfund wollen die Beamten am Samstagvormittag bei einer Pressekonferenz in Bozen bekannt geben.